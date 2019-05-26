科創商機：福特型爆送貨機械人　兩條腿行路仲識避障礙

外國傳媒報道，美國汽車製造商福特(Ford)積極轉型，較早前宣布將會在今年8月完結前裁員7,000人，佔全球總人手10%左右，包括上周率先削減900人。公司指出，裁員為轉型計劃的一部分，將全年節省6億美元開支。該股上周五(5月24日)收報9.83美元，今年以來仍累升28%。



據悉，該公司的轉型計劃不單止裁員，亦會研發自動駕駛汽車，更與科技公司成功研發出一款與人類搬運工人一樣，可以搬貨及送貨的機械人。公司有關該送貨機械人的官方宣傳片一經播放，即時熱爆。有分析指出，一旦被市場認定產品成功，股價勢更上一層樓。



報道指出，福特與Agility Robotics合作開發一款名為「Digit」的兩腿送貨機械人。這款沒有頭部，但有「雙手＋雙腿」的機械人像跟車送貨工人般，當自動駕駛貨車抵達收貨客人住家時，貨車門會打開，原本摺疊的機械人就會自動展開，然後如送貨工人那樣，從貨車將指定的貨物用雙手抬起及抓實，然後步行到客人家門前，讓客人收貨。



據悉，Digit可以攜帶重達40磅包裝好的貨物，外形設計看起來像一個人類，帶有一雙機械手和機械腿，步姿也像一個人那樣走路、上落樓梯，又可在不平坦的地面自然行走。到底原理是甚麼？原來在自動駕駛車輛和機械人身上同樣具備LiDAR傳感器及一些立體相機，自駕車輛可以傳送信息給Digit，幫助Digit如同人一樣「得悉」前往目的地的最佳路徑，以及避開前方的一切障礙物。



福特聲稱，Digit只要充滿電，就可以在一天中的大部分時間運作。據了解，該送貨機械人會於明年首季推出。

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