退休無憂︰50後有樓有車位　堅持慳住使

「我覺得退休唔係要計你有幾多錢，而係停止工作後，生活有幾充實、有幾Meaningful(有意義)！」6年前退休的50後Joseph Kam，現時是雨傘維修達人。對於退休要預備幾多錢，他笑指「冇得計、多多都唔夠使」，最重要是生活節儉。不過，他理財有道，早年以合共不足36萬元在低位買入車位及住宅，更直言買入住宅物業是人生最成功的投資。



Joseph生於1950年代，中七預科畢業後隨即投入職場，第一份工作是在旅遊公司任職領隊。他會帶同來自美國的客人到香港遊歷，又專門接待富裕遊客。「早於20、30年前，香港旅遊業蓬勃，加上當年未盛行個人遊，因此任職旅遊業非常吃香，佣金唔錯之餘，也足夠餬口。」雖然他未有入讀大學，但因為不時接待美國旅客，所以英語水平突飛猛進，更為未來的工作鋪路。



●擅睇時機轉行掘金

他回憶，香港經濟自1989年一落千丈，旅行社生意減少，但他對前景仍有信心，並在逆市下自立門戶，開設旅行社，身兼管理層及導遊，希望以優質股務吸引旅客。「人生中冇太多挫折，即使旅遊業冇以前咁吃香，我嘅公司都有錢賺。」



後來，眼見旅遊業慢慢走下坡，地產業發達起來，他毅然決定將有盈利的旅行社結業，轉戰地產界。當時，天水圍嘉湖山莊開賣，他就成為地產經紀。「當年賣得好，公司賺到錢，試過單月出糧幾十萬！但有時賣唔出樓就冇收入。」雖然做地產好搵，但工種並非自己特別喜歡。工作約3年，在朋友介紹下，他到一間特許經營公司工作，協助將美式麵包餐廳的經營及製作理念引入香港。



當年他曾一人到美國進行特訓。「好彩曾做旅行社，練得一口流利英語，嗰個年代一個人出差都咪話唔驚！」最令他驚心動魄的是抵達後第2天，公司給他一輛車代步，但從未在外地駕車的他卻很害怕。



在美國特訓8周後，即回港協助公司在香港開分店。公司於沙田、葵涌都有門市，「或者係麵包價格較高，又或者係開舖地點唔合適，生意唔太理想。」此時，剛巧又有朋友介紹他到珠寶公司工作，他成為出口貿易行政經理，主責公司大小事務，如公司出品、任何運作事宜，甚至連公司裝修，他都一一包辦，結果一做就是十幾年，並成為退休前最後一份工作。



●早年按息30厘未驚過

回望過去幾份工作，他笑言個人幸運，從未試過自己搵工，通常是朋友找他合作。不過，他坦言，過去未有賺大錢，最多是高峰時期任職地產月入數十萬元。在他人生中，最大保障是買了一層樓，「我29歲嗰年結婚，婚後冇耐就生咗女，當然要有瓦遮頭！」



在1980年代，他僅以33萬元買入荃灣一個單位，向銀行敍做九成按揭。雖然樓價低，但高峰時期按揭息率高達30厘，月供4,000多元。他慶幸那時在旅遊公司工作薪高糧準，有時月入更達7,000元，以當時物價而言，收入確不俗，所以能夠輕鬆地供樓。



●車位放租 料值過百萬

另外，他又於1980年代以2.8萬元買入荃灣區車位，目前以3,000元放租，算是退休後「被動收入」。據網上資料，該區車位目前已升值至過百萬元。



他笑指，現時生活節儉，雖然可以兩元的長者乘車優惠乘坐公共交通工具，但為身體健康着想，1小時內的路程也會步行，並希望可以每天堅持。



由於以往工作所需，基本上他已遊歷半個地球，故現較少外遊，並可省回一筆開支，更指香港「大把靚景睇」。其實，退休不一定要環遊世界，只要內心富足，生活安穩便夠！



●變身雨傘維修達人 開班教學

在職場打滾40年後，Joseph在6年前退休。惟在退休前一年，他發現患上糖尿病，於是四出參加相關講座，了解如何透過飲食控制糖尿病。結果於一年間，由於堅持經常運動及控制飲食，他成功控制血糖，每次看醫生藥物分量都慢慢減少，後來更成功停藥。



●分享對抗糖尿病經驗

他將停藥過程告訴康復協會，更因此獲邀擔任講員，分享控制糖尿病的重要性及方法。另外，他又每天解答網友疑難，生活過得充實之餘又可幫助別人。



還有，他是一個愛傘之人，身邊有一把用了30年的雨傘。一次他將雨傘拿去維修，發現原來維修並不難，於是開始在家中研究，並買入維修工具，又從朋友處取了些破爛雨傘，修理並送給有需要的人。現時他有一個雨傘維修工作坊，每周舉辦活動教人維修雨傘。隨着學生人數上升、課堂數目更多，他引入即時投影技術，希望教授更多人。



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【1970年代住宅萬元有貨】

香港樓價數十年間拾級而上，尤其在1980年代起，經濟起飛，樓價更乘勢炒升。



據了解，1970年代初，大坑區住宅呎價僅150元，面積700方呎單位售價只是10萬元。一些舊區的單位售價普遍由5,000至近萬元，但如今近萬元卻連物業的一呎也買不起，置業負擔不可同日而語。惟那個年代市民月入僅約500至1,000元，買樓仍非易事。



隨着經濟發展，1970年代後期樓價接連上升，大坑單位呎價翻倍上升至300元。1970年代末鰂魚涌太古城落成，實用面積675方呎的單位售25萬元，在1980年代後期更已升至120萬元。此外，同區屋苑南豐新邨於1976年開始預售，之後於1977至1978年入伙，單位每方呎售價從200多元升至400多元。



香港樓價於1996、1997年曾癲炒，市民供樓負擔急升，直至亞洲金融風暴，樓價才拾級而下。更難想像的是，近年樓價已遠超1997年，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數(CCL)最新報188.62點，較去年歷史高位僅差0.01%，置業已成為市民最關心的課題。

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