注意！港股周一開市前　歐洲將公布議會選舉結果

外國傳媒報道，歐洲議會選舉投票結果預計將在香港時間周一(5月27日)凌晨5時之後陸續出爐。市場預期，若反對歐洲政治與經濟一體化的「疑歐派(Eurosceptics)」在選舉中脫穎而出，可能會對一系列歐洲貨幣造成打擊，亞洲股市也難以向上大幅突破。



根據時間表，歐洲理事會主席圖斯克周二(5月28日)將與歐盟成員國領導人會面，討論議會投票結果，並開始歐盟委員會、歐洲理事會、歐洲央行等歐盟機構負責人的提名程序。



此外，歐盟領導人將討論英國脫歐的下一步行動。英國首相文翠珊已宣布在6月7日辭職，市場擔心她的繼任者可能希望更徹底地脫離歐盟、甚至「硬脫歐」。一旦如此，英鎊匯價勢跌至數十年新低。

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