貿戰升級：港股最壞情況輸凸今年升幅　低位係...

中美貿易關係惡化連累港股「無運行」，恒生指數截至上周五(5月24日)為止，5月已經累挫2,345點或7.9%，暫為2012年之後「最窮」的「五窮月」。有「細價股王」之稱、滙豐金融服務(亞洲)投資策略及顧問部投資策略主管劉紹文直言，今年港股很大機會出現「五窮六絕」，按照現時盈利預測，恒指未來在最壞情況下，恐回落至23,600點水平(即今年升幅嘔凸)，建議投資者避開科技股及內銀股等多個板塊。



港股美國預託證券(ADR)上周五普遍偏軟，騰訊控股(00700)收報320.71元，較上周五香港收市價低4.09元；中國移動(00941)收報71.62元，低1.78元；建設銀行(00939)收報6.19元，低0.06元。按比例計，相當於恒指下跌147點。



劉紹文接受東網專訪時表示，香港上市大型企業增長普遍偏低，大市易受風險胃納左右。「不確定性會令個市一路陰住跌，直至估值跌到好似舊年12月咁平，開始嗰時會有啲冇咁負面嘅嘢發生，但唔似短期內會見到。」



他又說，現時市況多變，或許一個負面消息已經令到恒指暴跌逾千點，但甚麼水平見底較為容易預測。他指出，股市中線表現始終要看估值，2010年至今恒指市盈率一直介乎9.3至13倍，按現時市場預測今年恒指成分企業盈利會按年倒退2%，暫時恒指會在23,600點「見底」。



政治市下交易員會倚賴技術分析，目前恒指及滬綜指均已經跌至之前升浪一半的水平(分別為27,410及2,864點)，若失守市場氣氛會進一步轉差，「當啲高息防守股都畀人掟埋，個市就差唔多見底，但未發生就有排搞」。



不過，他警告，恒指盈利預測於過去數個月升市時都沒有被上調，市底本身已經虛弱，但恒指盈利預測有機會被進一步調低，若屬實，現時恒指預測市盈率會高過10.7倍，即是更昂貴，而9.3倍所指的底部亦會更低，況且中美貿易戰如無法解決，市場亦會降低港股的估值。



事實上，美國總統特朗普還未「變臉」調高總值2,000億美元中國進口商品關稅稅率到25%時，全球以至個別主要經濟體的採購經理指數(PMI)上升動力已經減弱，「金融海嘯後環球經濟復甦咗咁多年，都好自然」。



劉紹文認為，港股裏與中國相關的股份捱沽，相對不受中國影響的表現硬淨，後市如何首先要看滬深股市走勢。不過，「滬綜指預測市盈率之前已重返十年平均水平，依家仲未到歷史低位，港股同A股都唔係好平。」近期外資透過互聯互通渠道密集沽貨，但若是在去年低位買入，現在還不至於輸錢，「所以佢哋走得好輕鬆。」



他續表示，新興市場股票及債券均走資，觀乎美國是全球經濟相對較好的地方，美元會繼續呈強，預期資金會流入美元資產，「難怪特朗普咁有信心。」他直言：「新興債市係咪死人冧樓暫時未知，但的確有人會驚企業還債有壓力，基金經理自然會減低配置。」



劉紹文認為，出口股及科技股「撼到好應」，內銀股、內險股、消費股，以及濠賭股均會受累內地經濟轉差的預期，反而中港電訊股、燃氣股，以及公用股會不錯。現時較具防守力的收息股分為兩類：一是沒有甚麼增長，但股息回報率達5至6厘；第二類是股息回報率僅2至3厘，但盈利增長較前者顯著。滙豐預測十年期美國國債孳息率會下試2.1厘，主要是美國聯儲局今年不再加息後，明年減息兩次，「所以今年債市有利，收到息嘅嘢冇問題，直至市場悲觀到債券都頂唔順為止」。



他又提醒，雖然香港地產股股息回報率不錯，但其走勢與香港住宅價格指數高度相關。過去經驗是港股較住宅樓價指數早3至4個月見頂，所以地產股要小心。

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