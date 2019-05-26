貿戰升級：散戶過悲！預示股市或已見底

中美貿易戰升級，環球股市大上大落已嚇怕了散戶！外國傳媒報道，由美國個人投資者協會(AAII)進行的調查數據顯示，截至5月22日，只有24%投資者看好股市，大幅低於5月初的接近40%，並為去年12月底以來最低水平；約36%認為未來幾個月股市可能會下跌，接近今年調查的最高水平。



值得留意的是，該調查的「看好」歷史平均值為大約39%，現時降至24%，意味散戶已極為看淡後市，再加上「看淡」歷史平均值為大約30.5%，更能反映投資者已過分悲觀。



該指標通常為「反向指標」，往績顯示，只要看淡比例高於看好，股市就接近或已見底，2017及2018年均應驗，又例如今年5月初市場看好情緒高漲，股市就立即調整，並連跌5周。

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