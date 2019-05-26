港交所研「企業版」同股不同權　傳設兩門檻

由香港證監會及香港交易所(00388)高層代表成立的上市政策小組首次披露其工作報告，顯示曾討論「企業版」同股不同權(WVR)的建議方案，並商討容許企業受益人持有WVR的資格準則，特別是市值門檻及對上市申請人的貢獻。據悉，WVR企業受益人必須證明其擁有龐大規模，可以協助上市申請人的業務，高市值會是其中一個指標，故預期擁有WVR的控股公司需符合高市值的門檻要求。



港交所去年4月推出新上市制度，容許由「個別人士」持有WVR的公司上市。與此同時，港交所收到多名利益相關者如「獨角獸」公司，提出應批准企業股東亦可持有較高投票權的股份，並打算在去年7月底另作諮詢。不過，該所後來表示，因WVR上市機制剛實施，故認為擴大WVR的問題應再深入考慮，所以臨時「叫停」諮詢。



由於該議題對市場具有廣泛影響，有關方案需要提交予上市政策小組會議商討，並於去年9月召開會議。



該小組最近在港交所網站披露其政策工作及建議報告，顯示港交所向小組闡述容許企業持有WVR的理據及競爭形勢等。小組考慮到各界的不同意見，認同「企業板」WVR諮詢的方式，應容許公眾可就相關概念，以至個別具體規定發表意見。



小組亦曾討論容許上市申請人的企業受益人持有WVR的資格準則，對建議方案大致達成共識，並同意港交所繼續進行相關工作，為日後正式諮詢市場做準備，但未就諮詢的時間表作特別討論。



【市值高、有實質業務】

據了解，就市值門檻方面，高市值將是衡量WVR企業受益人的其中一個指標。現時WVR上市申請人最少已達100億港元市值要求，因此上市申請人的WVR企業股東的市值要求會較100億港元為高，但未有最後定論。



立信德豪會計師事務所董事林鴻恩說：「既然子公司市值都要100億元，控股公司市值理應更大，不會蛇吞象！」他續指，若提高持有WVR的企業股東的市值門檻，以及必須證明對上市申請人有貢獻，可以杜絕走「法律罅」，「例如上市前成立空殼公司，持有WVR股票，就可混淆視聽，永遠享有超級投票權的優惠，但規定控股公司必須是大市值及有實質業務，就不可能是空殼公司，這對散戶有保障。」



他又說：「在商言商，好多WVR公司的控股公司都是大型科技公司，如果香港沒有企業WVR，就會有缺陷。現時不應再討論應否推企業WVR，而是應如何規管，以及解決企業WVR等同是永遠存在的心魔！」



不過，有市場人士指出，持有WVR的企業受益人要有高市值，無疑是為大財團「度身訂造」。因為大型創新企業旗下有大量子公司將來需要分拆，他們有很大商業理由支持「企業版」WVR。不過，他又說：「現時好多企業選擇去美國上市，不是因為WVR的問題，主要是香港新股估值及上市後股價不理想。就算香港有企業WVR，若估值不好，都係會去美國上市！」

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