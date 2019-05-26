做法罕見！內地突接管包商銀行　惹外媒關注

中國人民銀行(即中國央行)和銀保監會在上周五(5月24日)晚上突然公布，自周五起，因嚴重信用風險接管包商銀行一年，惹起外國媒體關注，擔心內地中小型銀行的資金及流動性。



外媒指出，中國監管機構針對一家商業銀行的金融風險處置，採用如此重大舉措，十分罕見。周日(26日)午後，央行再度公布，堅決防範系統性風險，並將關注中小銀行流動性狀況。



周日下午央行回答記者提問，說：「將加強市場監測，綜合運用公開市場操作等多種貨幣政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕，維護貨幣市場利率平穩運行；並將通過提供流動性支持、及時調撥充足現金等措施，保持包商銀行正常經營。」



華泰證券駐香港首席金融分析師陳姝瑾表示，這是罕見動作，由於缺乏細節，很難說包商銀行到底出現了甚麼問題，但傾向認為這是一個個案，其他銀行目前可能不需要太擔心。她補充，包商銀行的財務狀況似乎沒有大的問題，意味問題可能來自股東方面。



由中國央行、銀保監會會同有關方面組建接管組，對包商銀行實施接管。自接管開始之日起，接管組全面行使包商銀行的經營管理權，並委託中國建設銀行(00939)託管包商銀行業務。建設銀行組建託管工作組，在接管組指導下，按照託管協議開展工作；建行亦公布，該行日常經營不會受託管包商銀行影響。



事實上，中國金融監管部門直接接管金融機構的情況極為罕見。2018年2月，中國保監會曾對安邦保險集團實施接管，當時安邦保險原董事長、總經理吳小暉涉嫌犯罪遭調查。接管期為一年，銀保監會今年2月宣布，將對安邦保險的接管期限延長一年。



中國央行和銀保監會擁有多種政策工具和手段，處置金融風險，如央行可以通過常備借貸便利、再貸款再貼現等手段，對商業銀行給予以流動性支持。實施接管顯然是一種更為嚴厲的手段，顯示金融機構可能存在嚴重違法違規或資不抵債的情況，令監管機構認為有必要取代金融機構原有的股東和管理層，行使經營管理權。央行在通告中，並未提供包商銀行出現「嚴重信用風險」的進一步細節。



根據包商銀行2017年第3季報告，截至2017年9月底，該行資產總數為5,762億元人民幣(下同)，負債總額5,437億元，第3季淨利潤約32億元，直至當年9月底資本充足率9.52% ，核心一級資本充足率7.38%。此前公司稱，擬引進戰略投資者，主要股東股權可能發生變動，故暫不披露2017年度報告，2018年年報亦暫未見披露。



央行表示，從最近兩天的情況看，包商銀行各地網點資金充裕，儲戶存取款自由，秩序井然。



美國著名財經媒體彭博指出，在2017年第3季報告顯示，該行當時的同業及其他金融機構存放款項約1,697億元，吸收存款約2,235億元。截至周日(26日)的數據顯示，包商銀行在銀行間NCD(同業存單)餘額超過600億元。該行在2015年發行了65億元次級債券，為10年期，票面利率4.8%；2016年發行了50億元的小微企業貸款專項金融債，到期日為2019年6月20日。



據包商銀行網站顯示，該行成立於1998年12月，是內蒙古自治區最早成立的股份制商業銀行，前身為包頭市商業銀行。在內蒙古自治區內的包頭、赤峰等地和自治區外的寧波、深圳等地設立了18家分行、291個營業網點，員工8,000多人；此外，該行設立了包銀消費金融公司，設立了小企業金融服務中心，並有北京昌平、天津津南、吉林九台等29家村鎮銀行；機構遍布全國16個省、市、自治區。

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