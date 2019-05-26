貿戰升級：華爾街好淡激辯　惟這指標預示股災未到

外國傳媒報道，對於中美貿易戰怎影響股市，連美國華爾街分析員也看法分歧，令投資者感到迷糊。



舉例來說，目前「好友」拿着的原因是美國總統特朗普不會容許股市大跌，其中，摩根大通認為，標指在今年底仍有大約12%上升空間。相反，「淡友」的原因較實際，就是中美貿易戰升級恐引發全球經濟衰退，其中，摩根士丹利就警告衰退風險已增加。



不過，上述的好淡理據也只是「猜想」，因無人能知中美領導人正在想甚麼。就此，去年10月警告股市未跌完，結果言中的Evercore ISI首席投資組合策略師Dennis Debusschere表示，相比貿易戰，有一個更實際的信號，就是「信貸利率差距」！



他指出，關注信貸息差十分重要，因這反映了投資者對企業還債能力的憂慮，當息差擴大，即企業借錢成本上升，就是令人惶恐的信號；相反，息差收窄就不用太擔心了。



目前的情況是：信貸息差未閃現任何需要擔心的信號！當然，Debusschere指出，雖然息差未見響警，但仍然要高度關注，尤其是貿易戰未有緩和迹象。一旦企業債出現融資問題，股市必然受到波及。

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