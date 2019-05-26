科技商機：亞馬遜語音助手Alexa識得讀你心

據外媒爆料，亞馬遜正在開發一種能識別人類情緒的可穿戴設備。它的定位是健康輔助設備，可以像智能手錶一樣戴在手腕，設備上配備了Microphone，需要配合手機App來工作。根據亞馬遜的內部文件，這款設備可以識別佩戴者的聲音，並判斷情緒狀態，然後告訴佩戴者如何與他人進行更有效的交流。



該設備由亞馬遜的Lab126團隊和Alexa團隊合作研發，前者是Kindle、Echo等產品的硬件開發團隊；後者專門研究智能語音技術。在此之前，亞馬遜曾申請過一項專利，基於語音用戶生理和情感特徵判定，通過對聲音的分析判定用戶情緒狀態，如快樂、憤怒、沮喪等。



這套系統還可以判斷用戶的身體狀況。用戶詢問：「今天天氣怎麼樣？」時，Alexa會先給出答案，然後提示「順便說一下，我聽到你喉嚨不太舒服，需要訂購一些藥物嗎？」得到確定答覆後，Alexa會進一步給出藥物的價格和售賣信息。



這項技術讓智能助手可以幫用戶主動找出一些問題，而不是簡單地聽取命令。這樣的機械人才稱得上是人類的好朋友。

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