危機升級：任正非透露製作了兩萬個「不死的華為」獎章

內地傳媒報道，華為創辦人任正非在接受訪問時說：「我們已經製作了兩萬枚獎章，上面寫是『不死的華為』，我們根本不認為會死，為甚麼把死看得那麼重呢？我們梳理一下問題，哪些去掉，哪些加強，勝利一定是屬於我們的。高端產品美國也沒辦法，我們完全靠自己，不靠美國。」



他又說：「美國今天把我們從北坡往下打，我們順着雪往下滑一點，再起來爬坡。但是總有一天，兩軍會爬到山頂。我們理想是為人類服務，又不是為了賺錢，又不是為了消滅別人，大家共同能實現為人類服務不更好嗎？今天有人說5G將來會不會分裂成兩種標準，西方一種、東方一種，我認為不會，因為人類好不容易統一了一個標準，為共同的全球雲社會服務，兩種標準就是兩朵雲，這個東西將來是很難交融。」

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