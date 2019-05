得罪總統仲想走？特朗普晤日企業家　明寸豐田CEO

日本汽車工業會會長、豐田汽車社長豐田章男早前表示,對於美國總統特朗普說︰「部分進口車輛和零部件威脅美國安全」的講法深表遺憾。他的言論惹來特朗普反擊!



外媒報道,特朗普在訪日行程中,與日本商界領袖共進晚餐,並趁機嘲諷豐田章男。他在聚會開始前問道:「豐田在哪裏?」在得悉誰是豐田章男後,他說︰「看起來不像老闆(There’s nothing like the boss)。」



事緣5月17日,特朗普宣布給予日本及歐盟6個月時間,就對美國貿易問題重新談判。豐田章男在上述決定後作出批評。



該公司在聲明中說:「我們在美國的營運及員工對當地生活水平及經濟作出重大貢獻,絕對不會威脅國家安全。」豐田是「深深札根」在美國,已超過60年、投資逾600億美元,以及僱用超過47.5萬名美國人。



公司又指出,歷史顯示,美國限制汽車及相關零件進口,只會對創造就業、刺激經濟,以及消費者喜好帶來「反效果」。如果實施「配額制」,受害最大的是美國消費者,因他們將會負擔較高價錢而選擇更少。



------

