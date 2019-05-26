財經評論：中概股泡沫戳破　香港宜引以為鑑

近月中美貿易戰不僅演變成科技戰，就連金融市場亦刮起風暴。近幾年蜂擁到美國上市的中國企業股份(泛稱中國概念股)遭瘋狂拋售，情況非比尋常。這些年依靠中資上市充撐的香港，宜評估風險和檢討定位，透過招攬海外大型企業拓闊戰線，免得成為中美金融戰的犧牲品！



近月外資加緊減持中國A股和在香港上市的中資股，就連在美國上市的中概股都成為拋售目標。在海外上市的中國科網企業三巨頭，月內蒸發市值皆以千億港元計，而追蹤美國中概股走勢的紐約梅隆銀行中國美國預託證券(ADR)指數，同期累跌多達17%，乃2008年金融海嘯以來最大單月跌幅。



外資這一波全方位拋售中國資產浪潮，一則與中美貿易談判瀕臨破裂，中國經濟前景轉差，拖累中企估值有關。二則這些年不少中企赴美上市，至近年更利用「反併購」避開新股監管走上市捷徑，美國金融機構為賺取服務費又投其所好，致使中概股質素良莠不齊，且每況愈下，貿易戰的出現終於戳破了資產泡沫，骨牌效應下兵敗如山倒。



須留意的是，美國順水推舟將中概股妖魔化，也許是打響金融戰的前奏。一場大規模沽空中國資產的戲碼，會繼續在全球市場上演，而在這個另類的「殺戮」鬥爭當中，中企汰弱留強在所難免。到底中國年初急於在年內籌備推出科創板，是否早料到有金融戰這一着，不得而知，但經此一役，未來中國企業要開拓國際市場，在海外市場融資，會變得難上加難。



港股一向是中資的熱門上市地，可近幾年中資新股質素參差，雖然香港仍能藉此保住全球新股集資市場前列位置，但大量新股上市後股價潛水，流動性大降，對市場交投和氣氛未有裨益。即使去年香港為同股不同權股份上市開綠燈，依舊未能改善這個「陰乾」格局，就連不少有意赴海外上市的中企，亦抱怨港股市場流動性不足。



近期外資對中企的投資熱情急速冷卻，難望在短期內有所改變。在「科技冷戰」下，內地科技產業重塑供應鏈需時，預計科企的融資需求亦會受影響。繼續依靠中企來港上市之途，港股只會被投資者唾棄，香港金融業將走進掘頭巷！



為今之計，香港當局須加快優化新股發行，吸引海外大型企業來港上市，廣拓客源。事實上，香港作為國際金融中心，眼光不應只放在中國市場，宜設法盡快開拓東南亞以至歐美等地區的客源，以淡化中美貿易戰、科技戰和金融戰所帶來的衝擊。

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