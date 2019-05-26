貿戰升級：鴻海指影響有限　分析料中國不會封殺Apple

外國傳媒報道，中美貿易戰升級，加上華為遭美國封殺，市場憂慮全球員工逾100萬人的電子代工龍頭鴻海訂單有損失。就此，鴻海周日(26日)表示，貿易戰雖然導致客戶及訂單組合有變化，但在有增有減下，影響有限。



該公司又稱，早已成立專案應對小組，24小時聯絡各地經營團隊。公司與現有主要客戶有着長期合作的穩定關係，不論客戶的經營狀況和處境，都會全力支持既有客戶的業務發展。



另外，對於市場擔心貿易戰會衝擊蘋果公司的iPhone需求和生產成本。投資銀行Wedbush分析師Daniel Ives上周五(24日)認為，蘋果公司不值得當作「祭品」，因為中國富士康(鴻海旗下)有超過100萬人受聘製造蘋果公司產品，在中國更廣泛的技術生態中，富士康也扮演重要角色。

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