危機升級：華為已準備打持久戰

內地傳媒報道，華為創辦人任正非接受訪問時說：「我們是準備打持久戰，沒有準備打短期突擊戰。持久戰愈打，華為愈強大，度過磨合階段，產品切換磨合階段，華為就會更強大。」



他又說：「去年公司利潤太高，常務董事會做了檢討反思。這不是炫富，這說明我們的戰略投入不夠。如果戰略投入多一點，我們今天的困難就少一點。做戰略投入，就像把家裏的『牛糞』撒在地裏一樣，土壤肥力好了，過幾年莊稼就能豐收。」



他提到，如果美國恢復供應，華為旗下海思晶片會繼續小量生產。如今海思旗下已擁有自主知識產權的5大系列晶片，分別運用在智能設備、數據中心、人工智能等不同領域，其中麒麟晶片已成為華為手機的重要武器。

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