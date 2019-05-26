信義能源︰夠錢派息及發展　擬收購新項目

經營太陽能發電場的信義能源(03868)周二(28日)掛牌，公司行政總裁董貺漄表示，旗下電站均位於電力需求增長較快的內地東部地區，雖然補貼基金之財政缺口及其引發的補貼「拖數」問題，並非一、兩年內能完全解決，但政策已令問題有改善希望。他又強調，公司現金流足夠派息及未來發展。



太陽能發電成本一直遠高於煤電，政府遂向電網提供補貼購買太陽能電力，惟太陽能發電產能急增令補貼基金財政缺口急劇擴大，導致企業遲遲未能收回應收補貼，現金流受阻。不過，工銀國際日前指出，太陽能組件價格去年大跌，大幅降低太陽能發電成本，太陽能「平價上網」(無補貼)即將來臨。



董貺漄接受訪問時指，去年公司收到應收補貼，應收電價補貼已不再漲，經營現金流因而按年大增逾倍至約11億元，相當於可供分派收入的163%。招股書顯示，信能去年可供分派收入約相當於股東應佔利潤的91%。



他續指，上周三(22日)內地公布今年首批「平價上網」的風力與太陽能電項目，說明補貼基金財政缺口擴大的問題已經受控，之後可望會慢慢縮窄，況且政府已表明會盡快支付拖欠民企的欠款。



●預期發電成本優勢趨強

本月15日內地宣布明年實施「可再生能源電力消納保障機制」，西藏以外所有省級行政區，每年用電量中要有一定比例是非水電可再生能源(風力和太陽能為主)佔比之最低要求，絕大多數高2017年的實際比例。他相信，政策對可再生能源電企非常有利，可望刺激綠色證書交投，支持太陽能電廠收入。



他又稱，儘管中美貿易戰愈演愈烈，但內地推動環保會刺激用電，民用電增長亦快過工業，太陽能發電有很大空間補足中國用電增長。與此同時，太陽能發電設備之價格因為供應增加而下降，雙面發電技術正在普及，降低建設和維修成本，太陽能發電成本優勢會愈來愈強。



董貺漄強調，上市後「一定會做新嘅收購」，收購速度會視乎補貼發放與公司財政，但原則是項目發電能在當地消納。



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