外圍前瞻：美股周一休市　鎊匯及油價續惹關注

美股上周五(5月24日)回穩，道指升95點至25,585點，惟貿易糾紛困擾下，道指全周累跌0.69%，為連續5周下跌，創2011年來最長跌浪，5周累跌近973點或3.6%。美股周一(27日)假期休市，投資者繼續關注貿易戰，以至英國脫歐議題的發展，而美國最新通脹數據及美債走向同樣值得關注。



野村策略師Masanari Takada警告，經濟衰退憂慮升溫、聯儲局對放鬆貨幣政策態度謹慎，加上5月底市場波動一般會增加，股市短期內有進一步下跌的可能，投資者應為第二輪跌浪做準備。



不過，因多次估中股市去向，而被譽為「神人附體」的摩根大通量化及衍生工具研究部首席環球主管科拉諾維奇(Marko Kolanovic)則認為，股市會在一定範圍內上落，因為當股市下跌時，美國總統特朗普總會安撫投資者，但當股市做好時，特朗普又會做些引發投資者憂慮的事情。



他維持標指年底目標3,000點，即較上周五收市約有6%上升空間，預料下半年基本因素較上半年佳。他並建議增持一些非常低殘的股份如半導體、能源、金屬及礦業股，同時沽空估值偏高的防守股。



「大好友」BMO資本市場首席投資策略師貝爾斯基更表示，美股近期急跌是市場反應過度，因為目前看來，中美貿易戰對美國跨國企業的盈利影響不大。本月來，綜觀中國業務佔收入比重最大的25隻標指成分股，目標價僅被分析員下調0.5%，遠低於這些股份期內的9.5%跌幅，收入與盈利預測更是沒有改變。他建議投資者繼續投資股市，特別注意一些債務負擔較低及派息較高的股份。



與此同時，市場對貿易戰可能打擊全球經濟的憂慮開始反映在債市上，當中10年期美債孳息上周創2017年以來新低。



本周最重要的經濟數據是周五(31日)出爐的美國4月份個人開支與收入，當中聯儲局重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)核心指數料按年升1.6%，低於當局的2%目標。



鑑於近期部分美國經濟數據欠理想，摩通將美國第3季經濟增長預測由原本的2.25%大削至只有1%，較首季的3.2%顯著減速。該行經濟師對聯儲局下次調整利率的行動預測，亦由原本預期會加息，改為加息及減息機會均等。



【匯市】

英鎊匯價上周五收升0.45%至1.2714美元，全周計幾乎原地踏步。不過，隨着英國首相文翠珊交代下月離任，交易員開始揣測新首相的立場對於脫歐形勢的影響，圍繞脫歐的不明朗因素令英鎊前景更難預測。



丹麥銀行Danske Bank策略師默克林表示，英鎊在文翠珊宣布離任後的表現穩定，或反映無秩序脫歐並非市場普遍預期的結果，預料市場消化歐洲議會選舉結果及英國脫歐前景變得更明朗化期間，英鎊會在現水平上落。



儘管美銀美林預期英鎊年底會升至1.36美元，但直言存在巨大不明朗，即使該行的基本預測是英國可避免在無協議下脫歐，但這些絕非理所當然的事情。



瑞銀環球財富管理則指出，英國脫歐限期進一步押後的機會正在增加，可能需要提前大選或舉行第二次公投，建議持有英國資產的投資者做好對沖，包括對沖英鎊進一步下跌。



其他貨幣方面，日圓兌每美元上周五收報109.31，升0.27%，全周計升0.7%；歐元上周累升0.4%，收報1.1203美元。



【商品】

此外，憂慮貿易戰打擊全球經濟，紐約期油上周五反彈1.24%至每桶58.63美元，但全周計仍累挫6.58%；布蘭特期油收報68.69美元，周挫4.87%，雙雙為今年最大單周跌幅。美國商品期貨交易委員會(CFTC)資料顯示，截至上周二(21日)為止一周，對沖基金持有押注紐約期油上升的淨長倉合約大跌8.7%至23.64萬張。

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