【名家筆陣】黃紹基：港企突圍靠創新科技

中美貿易戰已經常態化，儘管政府推出不少短期措施，例如穩就業、穩民生、助轉型；不過，談判桌外的手段層出不窮，導致經濟異常波動，在「我們無法改變別人，但我們可以改變自己」的名言之下，香港企業是時候需要順勢調整策略，尋找未來的出路。



從美國總統特朗普開展對中國電訊設備公司的打壓，到最近明言可以將華為加入貿易磋商中，顯示達不到其減貿赤、降准入門檻等八大訴求的話，他可以有更多手段，達成協議與否權在美方。



中央最近考察稀土產業基地，也讓大家收到「中國可以控制美國最為需要的商品」的訊息；也看到了中國從貿易戰的初期，期望以達成一份雙方都可以接受的協議去解決糾紛，已經轉變成為致力從貿易戰衝擊下另尋突破。所以，期望中美早日達成協議去解決經營困境已不太切實際。透過分散投資、開拓新銷售渠道，以減輕過往對單一市場的依賴；再以創新科技提升經營和產品優勢，在市場另尋切入點等，基本上是香港及內地均在採取的策略。



近年有不少港商將生產設施由內地轉移往東南亞，例如越南、緬甸、孟加拉及印尼等。這些工廠可以說是早着先機，既可以避開了貿易戰加關稅的衝擊，更可藉此進軍具有豐厚潛力的東南亞市場。



在香港與東盟簽署自由貿易協定，提供關稅便利化等優惠下，東盟10國市場前景普遍看好，相信未來將會有更多香港企業轉移。



不過，單靠轉移生產基地去應對貿易戰，或高速變化的消費市場並不足夠；今天要提升競爭優勢就必須要朝創新科技和高增值方向發展。



內地官員最近的考察時亦提到：「要加大科技創新力度，不斷提高開發利用的技術水平，延伸產業鏈，提高附加值。」這正正是香港企業和經濟一直努力的發展路向。



今日的市場基本上是以創意主導，關鍵是在於如何尋找市場的切入點。以已經「爭爛市」的電池為例，在環保趨勢之下，利用新技術生產的產品，陸續推出市場。



香港一家初創企業的水性製造及回收電池技術，更在上月日內瓦的國際發明展上取得大獎。有了創新，能否成功打入市場和持續發展，就視乎能否將科技成果產業化，再將產業鏈延伸，和提高產品的附加值了。



筆者的朋友就是個成功的例子，他在惠州設廠生產電器充電設備，如手機充電寶，產品出囗外銷為主。最近見面的時候表示生意不錯，因為開發了新產品，是為送外賣的電動單車設計了一個可更替式的充電匣，在內地接了大訂單。



儘管在中美貿易戰之下，內地未來的挑戰重重，不過，這畢竟是個14億人口的市場，人均消費力仍然在上升，在個人財富不斷增多之下，追求生活質素是大趨勢，因此帶動幾個相關的民生板塊，如健康、醫療、養老、休閒娛樂、食品安全等都有廣闊的發展空間，更可以拉動很多創新行業。



要尋找切入點，創新科技的輔助更是不可少，尤其大數據的蒐集和分析。



香港以缺乏天然資源、土地和人力的情況下，能躋身國際經濟舞台前茅，企業家的智慧、靈巧、誠信經營，以及努力拚搏的精神功不可沒。



事實上，香港的經濟發展和企業成就從來都不是一帆風順的，但是商界一直憑藉各自的競爭優勢和營運特色，在香港精神的帶動之下，往往都能夠在困境中，開拓另一片天空，今天亦定當如是！



香港珠石玉器金銀首飾業商會理事長 黃紹基

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