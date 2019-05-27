【名家筆陣】大健：「北上公幹」 中港概念差異大

最近有機會因公事北上見官，有幸見識到京官的霸氣，亦從中體會到內地人和香港人對公幹的地域概念大有不同。



對於很多香港人來說，因公事要北上開會或見客，這種公幹無論是近如深圳或遠至黑龍江，都需要預先準備和規劃行程。不過，相信有不少經常要北上公幹的人，認為這個想法不合時宜，因為北上公幹是話來就來，這頭說好，那頭就要飛的情況。對於內地人來說，穿州過省不算是公幹，他們由上海來香港，可以說來就來，最重要是有通行證和機票，那種輕鬆如同我們要由中環去灣仔見客。



基於內地人這個對地域的概念，北上見官往往變成隨傳隨到的差事，加上他們是官，就更加不會等你。今天通知你明天北上開會已算是有時間讓你準備，筆者亦試過早上通完電話，對方說領導今天下午有空，要不今天見個面，不然就只好等下個月。



既然北上見官，當然商討或匯報重要事，意想不到是，官員對某些關於股市的事情表達不滿。官員說了甚麼恕我不便透露，因世界上只有不足十個人知道當時的對話。



中環金融人，亦是科技顧問公司始創人 大健

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