東方日報B1：貿戰打殘手機產業鏈　港銀行重估科企信貸風險

中美貿易關係惡化，而美國最近「封殺」華為事件，更觸發市場對貿易戰進一步升級至科技戰的憂慮。消息透露，香港銀行界針對蘋果公司(Apple Inc.)及華為兩大手機製造商的供應鏈企業，檢視其信貸情況及作出風險評估，範圍涵蓋兩岸三地的製造商，以防科技戰升級會衝擊香港的銀行體系。



銀行界消息透露，美國「封殺」華為之後，有香港的銀行隨即嚴陣以待，而且預期事態有可能進一步升級，上周要求企業銀行部檢視上述兩大手機製造商的供應鏈企業，包括涉及的公司、銀行對口負責人、信貸額度、風險敞口，然後呈報董事會風險管理委員會討論，以及評估中美貿易戰升級的風險與影響。



據了解，銀行聚焦約30家供應商，包括晶片、電路板、電池及鏡頭等，以及手機主要的組裝廠商。



事實上，有新加坡資金背景的企業銀行家透露，該行上周多次就手機製造商的相關企業，以及其上游與下游產業鏈，由銀行風險管理部、合規部及企業銀行部舉行聯席會議，內容包括每日匯報企業客戶情況，並且決定暫時不再增加個別客戶的信貸額度，即使企業客戶要取用已獲批的貸款，亦會嚴加覆核。



消息透露，不僅香港的銀行或外資行，有大型中資銀行亦提高警覺，相關銀行部門要每日匯報一次企業相關事件及發展。



有信貸風險管理人士解釋，銀行針對手機設備行業進行大規模檢視後，會根據風險及事態發展，大約分為三個級數處理，若風險輕微增加，會調低企業在銀行內部的信貸評級，並密切關注；若升級則可能要求客戶追加抵押品，但因科技行業有別於傳統製造業，合資格的抵押品如物業等會較少，銀行或會透過調高貸款利率以平衡風險，最嚴重的情況才會拒絕為客戶的貸款續期。



香港金融管理局發言人接受查詢時表示，要求銀行遵循審慎原則經營貸款業務，深入了解及分析客戶的業務發展、財政狀況與還款能力，並仔細評估銀行可能面對的各項風險，包括外圍環境轉變造成的影響。該局一直密切留意中美貿易摩擦的最新情況，並與銀行業保持溝通，但不會評論溝通的具體內容。



有企業銀行家形容，今次有如中興通訊(00763)事件的翻版，當時香港銀行亦嚴陣以待，全面檢視與該公司有業務往來的客戶關係。



他又稱，現時美國的做法可能會衝擊相關設備的企業業務，但認為壞帳與信貸風險並非主要憂慮，最擔心是美國若將措施升級至更高層面，隨時會影響到銀行的美元結算能力，屆時肯定「無情講」，因為若客戶涉及與制裁相關的企業有業務往來，銀行會迅速終止相關客戶的所有業務，其衝擊難以估計。

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