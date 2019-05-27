古勝：五窮六絕七反艇

近期港股走勢呈一浪低於一浪，且成交縮減，反映無論好友淡友，呢啲位都係意興闌珊，沒有多大作為的意欲。一方面，恒生指數唔使一個月由高位30,280點回落至上周低位27,169點，隨時可以作出反彈，所以呢啲水平淡友傾向等一等再沽；另一方面，中美貿易戰進度未明，唔知美國幾時又會出招，好友連番受挫後如今已沒多大鬥志。結果魚缸一潭死水，水盡鵝飛，今個「五窮月」是名副其實的「窮」！



「五窮」快完，「六絕」將至，到底港股6月會有幾「絕」，在下同大家一樣，都唔多願意去想像。事實上，環顧一眾重磅股，過去一段時間充當大市上升動力來源的手機設備及科網股，走勢都係差到冇朋友，尤其以呢期芬佬沽騰訊控股(00700)之狠，別指望班大戶會喺短期內掉轉頭買番貨。



香港本身的傳統經濟板塊，如地產股、收租股，在經濟景氣差的背景下，都係陰陰落。再睇啲所謂內地國策板塊，兩隻藍籌藥股呢期表現「股如其名」的「弱股」，彈完再散，即使最新公布的經營數據唔差，都要照跌；至於汽車股，上周傳來關於內地公布汽車購置稅的具體安排，車股的反彈幅度都係一般，其中吉利汽車(00175)在高位沽壓湧現，尾市升幅明顯收窄。



老實講，呢期唔係靠啲北水托住內銀股，睇怕恒指早已失守27,000點關。但老古相信，內銀股都唔會頂得幾耐，皆因外資不斷撤出內地，意味不少小微企業都要跟住倒閉。今年以來一直受國策所託要借多啲錢畀民企的內銀股，嚟緊啲不良貸款和壞帳比率唔知點見人，加上內銀股屬周期類股份，內地經濟唔好，內銀股可以有運行嗎？



再講，呢期內地當局力托人民幣，以應對6月半年結的流動性緊張風險，不過若然貿易談判沒正面進展，未來公布的經濟數據亦唔見得可以支持人民幣匯率，相信最終國家隊還是難敵市場力量。人民幣一旦再貶，內銀股勢首當其衝。所以，若短期內市況有反彈，會留意開內銀股淡倉的機會。



投資者還須留意，6月底中美元首會在日本舉行的G20峰會會面，屆時若冇好消息，便是壞消息，則港股在「五窮六絕」過後，唔係「七翻身」，係而「七反艇」，向下直望25,000點水平。



睇來睇去，短線仍留在魚缸避險的，除咗游走於高息避險股外，冇咩好做。繼領展房產基金(00823)和中華煤氣(00003)股價迭創新高過後，上周五見到有資金流入中資公用類股，如粵海投資(00270)、中國燃氣(00384)。之不過，短線投資氣氛實在不利人民幣資產，揸中資公用股，最擔心都係受匯率風險，怕一個浪打埋嚟，收息唔夠蝕價。所以，沾手相關股份，仲係見好識收，免得接火棒，投機唔成變投資！



古勝

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm





