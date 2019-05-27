黃國英：等大市反彈減持撤退

股價波動是十分正常，沒有風險就不會帶來回報。真正重要的，是股價經歷完升跌周期，浪淘沙之後的表現。港股之所以令人覺得頹，是因為由去年大調整到今年頭四個月的大反攻之後，期間有能力創新高的股票甚少，主要是高息股及極少數品牌股。到這個月市況逆轉，大部分股票卻大幅回落，對比美股同期的表現，明顯是攻不鋭而守不穩。



有波幅無升幅，有得炒表面上無所謂，可是股民近年呈現老化的迹象，對於左穿右插，連環廝殺的興趣似乎愈來愈低。短線投機活動輸多贏少，所以必定需要新血加入。但這個世代的年輕人，對股票不聞不問居多，主要志向是當Youtuber，股民嚴重青黃不接。至於留在市場的上一輩，就已經厭倦炒出炒入，只想一心求穩，分段買高息股便算。



少了人炒股票，波幅應該會愈玩愈縮。哀莫大於心死，跌市不會太恐慌，升市就更加難以體現貪婪。而今次華為事件的影響，是顯示出中資科技公司未有掌握核心技術，受人掣肘的風險，於是又少了一個長線有動力的板塊，投資者興趣更加聚焦在高息股。



雖然偏向睇港股短期快將反彈，但已經沒有特別興趣去部署，寧願等位減持撤退，稍後繼續將注碼搬向美股。要投資中國，也是集中在龍頭科網股便算，一來沒有太多選擇，二來龍頭科網股值博率亦肯定較周期股高。基本上已經擺好陣勢，無太大變化可言。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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