沈振盈：政治陰霾下　股市冇運行

在中美貿易戰升溫的陰霾下，港股走勢持續疲弱。日前，就算美股上升、A股反彈，港股的反彈力度依然疲弱。現時，「貿易戰」亦已正式演變成「科技戰」，下一步就會是「金融戰」。美國要延續其霸主地位，司馬昭之心，路人皆見，可今次的對手是中國，絕非「吳下阿蒙」，有別於墨西哥、加拿大等附庸國。結果只會是兩敗俱傷，禍及全球。危機之始作俑者，美國總統特朗普是也！困局的解決，只有寄望美方臨崖勒馬，否則，「攬炒」之局難有轉機。



從任何一個角度分析，若美國不讓步，中國絕對沒有退讓的理由及可能性。故此，解鈴只有繫鈴人，只有等美國知難而退。特朗普一日未退，政治困局持續，港股亦難有運行。



本周每日的股市走勢預測：

周一(甲子日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，市況反覆偏軟。

周二(乙丑日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，市況出現震盪。

周三(丙寅日)：天干屬火地支屬木，木生火之局，出現反彈，反覆偏好。

周四(丁卯日)：天干屬火地支屬木，木生火之局，惟力度較弱，小心尾市回吐。

周五(戊辰日)：天干地支皆屬土，全土之局，反覆向淡。



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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