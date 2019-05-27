羅尚沛：港股期結或下試26800

回頭看兩個星期前美國宣布提高2,000億美元貨值關稅到25%，原來只是蚊叮蟲咬，制裁華為才是戲肉。一句國防風險就把華為打入黑名單，限制美國生產商供應產品給華為。高通、博通、英特爾、美光及微軟，英國、德國及日本供應商也先後和應制裁行動。雖然華為任正非繼續洋洋灑灑地發表自強不息論，但無助穩定低處未算低的電訊設備股。



美國連環出擊致命的兩招，首先是谷歌停止為華為支援Android程式。沒有谷歌手機程式，華為可以提供自身代替軟件，在國內沒有問題，但中國之外所有谷歌的程式都不可用，華為基本上是失去了所有國際市場。



第二招更絕，是英國科技公司ARM不會再授權華為生產手機用的中央處理器。由於ARM提供晶片設計和布局的基建，ARM不再提供基建的授權，基本上華為就不可以生產手機用的中央處理機。如果德國及日本的晶片供應商也加入制裁，華為要完全自給自足生產手機，幾乎是無計可施。



美國出手快狠準，中國不知是無招勝有招，還是無招架之力。有見及此，市場自然發揮想像力，傳出中國會打出第一張必贏「王牌」──徹底禁止對美國出口稀土。「中東有石油，中國有稀土」，中國的稀土產量佔全球九成以上，有壟斷性，如果徹底禁止稀土向美國出口，迫使要自行開採，由開採到產出這幾年的空檔期，中國就能自主研發高端晶片，無懼美國打壓。



最近內地稀土價格果然是急升，令傳聞像真度大升，中港稀土股爆升。不過爆炒背後，卻是犯駁多多。國內稀土價升，是因為雲南全面禁止緬甸稀土礦進口中國，原因可能是兩地利益分配不均，也可能是中國政府擔心緬甸入口被用作洗白中國非法開採的稀土。



美國生產業故然擔心中國禁出口稀土，但未至於陣腳大亂，皆因多年來美國已進口和儲備了從中國出口的大量低價稀土，其次是美國也有稀土礦，只是因為環保而不開採罷了。



上周五中國人民銀行出口術維穩人民幣，但場外未見太激烈，只是重上6.92水平。看來市場共識仍是人民幣下跌。本周恒指結算，估計淡友會再下一城，下試26,800點。



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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