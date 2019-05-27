時富：騰訊勝在瓣數多

騰訊(00700)第一季業績好壞參半，股東應佔盈利為272.1億元人民幣，按年升17%，以非通用會計準則計，首季盈利按年升14%，受惠成本控制得宜，該數據勝預期。惟收入為854.65億元人民幣，按年僅升16%，未達預期，相信是金融科技及企業服務增長未及預期所致，這與備付金餘額的利息收入減少有關。



騰訊旗下手遊《和平精英》在國家新聞出版廣電總局2019年4月10日公布的第12批國產版號發放中獲得版號。我們發現《和平精英》與《絕地求生：刺激戰場》玩法十分相似，相信騰訊希望借助該遊戲對《絕地求生》用戶進行變現。根據Questmobile資料顯示，《絕地求生》的中國月活躍用戶平均為1.5億到1.9億，考慮到玩家基數龐大，相信可明顯提振線上遊戲收入。



微信用戶黏性強，社交平台坐擁龐大客戶群，變現空間大。騰訊擁有強大的社交媒體平台，包括QQ、微信、WeChat，能利用其社交特質強化內地用戶群高黏性。我們將社交媒體平台視為核心資產和長期成長驅動因素。其中，廣告及支付業務的變現進程仍處起步階段，有充足的增長空間。對於廣告而言，我們估計騰訊每MAU的廣告銷售額不到1美元，明顯低於其他社交平台同業，Facebook的7.25美元。另方面，其社交媒體平台有利促進在線和離線交易支付。



小程式潛在發展空間巨大，騰訊推出「小程式」，用戶可以使用WeChat介面享有商戶應用程式體驗，同時WeChatPay亦有利中小商店進行電子支付，都具有變現空間，從長遠來看，通過移動支付、利用雲端大數據、分析用戶喜好及精準廣告等都可幫助WeChat變現。我們給予評級「買入」，目標價440元。



時富金融研究部

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