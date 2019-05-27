鑫濤：中美博弈　宜壁上觀

向來在國際間被視為民營企業的中國科技公司────華為，近月遭到美國的制裁，令中美貿易戰正式演變為科技戰，高風險資產價格將更為波動，一般投資者因更難控制風險而較為容易招致重大損失。若未能看清局勢，目前宜採壁上觀的保守策略。



有不少分析已指出，由於目前美國已醒覺到，原來華為科技公司的5G通訊技術已較美國先進可能達兩年時間，且最重要的是，華為這間所謂科技公司，披着民營企業的外衣，實際上卻是中國政府控制及營運的一間大型跨國科企。在美國看來，這即是等如中國利用政府的龐大資源去補貼及營運一間令國際社會誤以為是民營的跨國大型科企，與美國的真正民營科企作出不對等的競爭，故美國要撥亂反正，不得不利用科技戰來打擊及制裁華為。



留意去年12月，美國國際戰略研究中心曾發表了一份《5G技術將重塑創新與安全環境》的報告，指出5G通訊技術具有重要的軍事價值，可用於機械人、人工智能和大量先進的傳感設備之中，其將成為新軍事能力的基礎技術。目前中國5G的技術已超前於美國，亦即是其新軍事能力可能已超越美國，這點肯定是作為世界警察的美國絕對不能接受的。



此外，這報告也把5G通訊技術的競爭提升至國家層面的戰略競爭，結論是5G通訊技術的競爭是一場對國家安全產生重大影響的經濟競賽。所以某程度上來看，中美兩國間5G通訊技術的高低，變相等於將兩國間的軍事及經濟競賽。倘若美國在5G方面正式敗給中國，代價必定是失去控制全球的霸權地位。故即使美國在這場科技戰上招致重大經濟損失，總統特朗普甚至可能因此而在明年的大選中失去連任機會，亦在所不惜。



目前美國聯合盟友一同制裁華為，最重要目的是要令華為在發達國家中的市佔率大降，以及打擊甚至截斷其主要在歐美先進國家進行高端手機業務方面的豐厚收入。一旦未來華為的高端手機收入顯著下降，企業亦會出現嚴重虧損，裁員行動亦因此無可避免，且未來在繼續開發更先進的5G甚至6G通訊技術方面勢必遭受嚴重打擊，美國5G技術便有時間追趕甚至超越中國。在這場變相等同新軍事能力較量的軍備競賽博弈中，美國最終能否成為真正的贏家尚未可知，而中國必定會傾盡全力反擊，期間全球股市難免會繼續大幅波動，甚至會遭受重創。



資深市場人士 鑫濤

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