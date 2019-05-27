周樂樂：硬科技股有望迎新機遇

過去一周，受貿易戰升級為科技戰影響，A股繼續下跌，板塊方面更是全軍覆沒，只有藍籌績優板塊相對抗跌。跌幅最少五大板塊是銀行、家用電器、計算機、有色金屬、鋼鐵；跌幅最大五大板塊為農林牧漁、商業貿易、汽車、媒體、服裝紡織。



消息面上，美國繼續高舉霸權主義大棒，對中國通信產業龍頭公司華為全面封殺，以此極限式壓榨作為中美貿易談判的籌碼。受此影響，美國高科技產業相關公司陸續對華為停止交易，包括谷歌和ARM等核心產商。此外，美國還威脅繼續擴大制裁中國公司名單。中美貿易戰已經變為科技戰，並可能擴大為與中國全面對峙。



顯然，美國為了維護霸權，已不顧所有國際規則和國際責任，以莫須有的理由單邊實施對華為制裁，對全球將形成惡劣影響。美國以為以科技實力為武器，以撕裂全球創新和高科技產業供應鏈，就可以扼殺中國企業和創新能力。一如去年敲打中興通訊(00763)那麼簡單。



但是，中國以及華為等產業界，強硬表達了「要打便打」的態度，並首次披露了多年戰略投入的備胎計劃。顯然，經過多年的準備，又有去年的「中興事件」，中國及產業界的準備也很充分，誰是贏家尚未可知。



雖然割裂全球創新生態將對全球以及中國宏觀經濟帶來短期壓力，但科技無國界，並非美國可以始終壟斷。隨着中國創新能力強勢崛起，美國高科技產業也面臨被顛覆的危險。此外，中美博弈將不可避免擴大為全球盟友的爭奪，台積電、東芝、英飛凌等第三方的產商並未完全站隊美國。



與此同時，中國以新長征來宣示，做好了對美貿易戰長期戰鬥的準備。國務院未雨綢繆組建就業工作領導小組，落實減稅降費、強化對科技企業創新等扶持，發改委重申「六穩」政策目標等。深圳已經着手降低高科技人才的個稅政策。可以預見，中國將加大投資高科技產業，強化硬科技的實力。



綜合而言，考慮到中美貿易戰可能轉為長期爭鬥，對於本已脆弱的全球經濟將有較大衝擊。但是，考慮到中國已做好了鬥爭的準備，鹿死誰手尚未知。在當前A股估值相對較低情況下，不該過於悲觀。此外，硬科技股有望迎來新的發展機遇。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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