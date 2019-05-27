陳政深：動盪市況要分配注碼

港股上周五反彈，惟力度稍嫌不足，指數仍未能重上主要平均線之上，而14天RSI仍處於30以下的超賣水平。根據過往幾年的往績，恒指每屆超賣，以及失守主要平均線，其反彈的機率便相當高。



然而，由於是次資金動力仍未是太過足夠，是輪反彈又未必能走得太遠，27,900點的首站目標似近還遠。在中美貿易戰雙方仍未有讓步意向的情況下，料恒指仍會反覆大半個月的時間。



目前的策略，是投資者須確保注碼分散，並暫時避開電訊設備及貿易相關等處於風眼之股份。筆者會先將一半資金留起，並在未來半個月，因應市況分段吸納財務狀況健康、市值較大之股份，例如重磅藍籌、本地地產股等。預期未來幾年，環球均處於低息但動盪的環境，上述股份在港股跌市的情況下相對硬淨，便可見投資者的取態。



至於剩下一半的資金，一半宜用作新股市場的部署，餘額則可用作部署較小型並與大市相聯性較小的股份，以增加組合的勝算。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人士)

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