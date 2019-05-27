劉嘉晉：受惠國策　內地鋁業前景俏

近年來，鋁加工行業的相關政策法規相繼出台，為其發展創造了良好的生長環境。據前瞻產業研究院發布的《中國鋁加工行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示， 2018年全國鋁材產量已超過4,500萬噸，同比增長2.6%。同時，鋁加工行業專利公開數量高達277件，整體產業穩定成長中。



中國宏橋(01378)為世界最大的鋁企之一，由電解鋁業務起家，其後業務範圍拓展至氧化鋁，在成功開拓上游鋁礦業務後，更積極發展下游鋁業，現已覆蓋鋁業全產業鏈。由於內地鋁土礦資源供應不足，鋁土礦的需求持續上升，鋁企要保持在行業的優勢，就要積極找尋原料——鋁土礦來源。



公司亦由早年起，把握一帶一路機遇，於非洲幾內亞投資鋁礦項目，項目營運至今持續取得理想的成果，為公司穩定了鋁土原材料的供應。目前中國宏橋可以完全自己控制大部分的所需上游原材料。



回顧公司2018年業績報告，雖然收入及毛利略有下降，但受益於成本、其他開支(包括物業、廠房及設備等)下降，公司仍實現了公司股東應佔淨利潤、毛利率以及淨利率的上升。



近年來，中國宏橋亦多次派息，筆者認為對股東來說，公司投資的價值，不但可以透過股價，也可以透過派息來體現，同時亦展現了公司堅持回饋投資者的決心。此外，公司近期多次對自家股份進行回購，根據公開數據的統計，最近一次回購在5月23日，大約1,018.9萬股，耗資約5,600萬元。



筆者相信公司此舉不但是為了表達對自身業務發展前景的信心，同時亦希望在近期股市受中美貿易戰不穩定因素影響下，為股東帶來信心。現價估值吸引，中線目標價可先定為7元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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