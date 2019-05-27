四環醫藥抗生素注射液獲頒發藥品註冊批件

四環醫藥(00460)公布，集團與其聯營公司北京銳業共同開發的「非PVC粉液雙室袋頭孢他啶/氯化鈉注射液」已獲中國國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件，目前中國已獲批准生產的頭孢他啶均為粉針劑。



公司為中國第一家獲得「非PVC粉液雙室袋頭孢他啶/氯化鈉注射液」藥品註冊批件的公司。



頭孢他啶為半合成的第三代頭孢菌素類抗生素，主要用於敏感革蘭陰性桿菌所致的敗血症、下呼吸道感染、腹腔和膽道感染、複雜性尿路感染和嚴重皮膚軟組織感染等。對於由多種耐藥革蘭陰性桿菌引起的免疫缺陷者感染、醫院內感染以及革蘭陰性桿菌或銅綠假單胞菌所致中樞神經系統感染尤為適用。



公司認為，該產品的獲批將進一步豐富集團抗感染領域的產品線，確立集團在非PVC粉液雙室袋即配型輸液領域的主導地位，助力發展抗生素大輸液市場。另外，公司及北京銳業正擴建現有生產車間並已開展建設新的治療性粉液雙室袋輸液生產基地。



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