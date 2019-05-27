三愛健康瀉89%　聯交所質疑營運能力或需除牌

三愛健康集團(01889)遭聯交所質疑其營運能力，或需除牌；股價一度急瀉89%，低見0.03港元，最新仍大幅下挫86.6%，至0.038元，成交活躍，涉約3.7億股，成交金額逾1,500萬元。





【07:47】聯交所質疑三愛健康營運能力 擬將其停牌及除牌

三愛健康集團公布，已接獲聯交所作為通知而於本月24日(上周五)發出的函件，當中聯交所認為公司未能維持足夠的營運水平或擁有足夠價值的有形資產及證明，其擁有上市規則第13.24條所指足夠潛在價值的無形資產，以保證股份得以繼續上市，故聯交所決定根據上市規則第6.01(3)條暫停買賣股份，並根據上市規則第6.01A(1)條將公司進行除牌。



聯交所提出4點考慮，包括：



1)自截至2015年12月31日止年度以來，集團收益由5.557億元人民幣(下同)，大減至6,410萬元，且公司已多年錄得重大虧損淨額；原有業務醫藥產品已顯著惡化並僅產生少量收益；



2)融資租賃業務及一般貿易業務的營運歷史有限，所產生的收益較少，且損益甚微；



3)於2018年12月31日集團總資產3.657億元，主要包括貿易應收款項及其他應收款項、融資租賃應收款項及收購非流動資產的按金。聯交所擔憂經營該等資產可能無法使公司按足夠的營運水平開展業務，從而無法證明股份持續上市的合理性；



4)公司最近購得福建永春及福建至信兩間新公司，但未證明如何能大幅改善該業務分部及產生足夠的收益及溢利。聯交所認為，公司最近購得的公司已產生虧損淨額或僅錄得少量溢利。



根據上市規則第2B.06(1)及2B.08(1)條，公司有權於自接獲該決定起計7個營業日內要求上市委員會覆核該決定，倘公司並無於6月4日前作出任何覆核申請，則股份將自6月5日起暫停買賣。此前，股份將會繼續買賣。



該公司正對該決定進行內部審閱及審議，同時亦與外部顧問討論，並有意於6月4日或之前提交有關將該決定轉交上市委員會的要求；又強調公司正處於轉型期，已終止經營其錄得持續虧損的舊業務，並已出售擁有大量負債淨額的資產，日後將竭力改善集團的整體表現。



另據該函件，公司須重新遵守上市規則第13.24條，並可於18個月糾正期間重新遵守上市規則。倘未能於18個月期間屆滿(即2020年11月23日)前達成上述要求，則聯交所會將公司進行除牌。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

