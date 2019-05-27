【市前重點睇】歐元及英鎊做好　油價回升

●美匯指數跌至97.56水平，離岸人民幣(CNH)高見6.9110，港匯企7.8491，圓匯升至109.41。金價觸及1,293美元後回順。油價做好，布油漲至69.29美元，紐油飆至58.87美元。道指期貨窄幅上落。



●歐洲議會選舉結束投票，根據初步點票結果和票站調查顯示，歐盟主流政黨在歐洲議會選舉中守住陣地，牽制民粹主義政黨。歐元高見1.1213，英鎊高企1.2726。



-調查顯示，中間偏右的歐洲人民黨將繼續成為議會第一大黨，但得到的議席數目則大幅減少44席，只得173席。



●美股周一(27日)假期休市。



-道指上周五(24日)收報25,585點，升95點或0.37%；標指收報2,826點，升3點或0.14%；納指收報7,637點，升8點或0.11%。 https://bit.ly/2M9QXhp



-全周計，道指、標指、納指分別累跌0.69%、1.17%和2.29%。道指已經連跌5周，創2011年以來最長跌勢。



-野村警告：股市恐現「第二波」暴跌！ https://bit.ly/2HD4nxU



●港股ADR指數按比例計算，上周五收報27,212點，跌140點或0.52%。



●冀打造全球最大聯盟！傳歐洲跨國車廠快意佳士拿(Fiat Chrysler)正與與法國雷諾汽車(Renault)尋求聯盟，以應對全球汽車銷售放緩的壓力。



●美國10年期國債孳息率上周五收報2.3202厘，升0.17點子。



●摩通狠削美國次季GDP預測至1%。



●紐約期油上周五收報每桶58.63美元，升0.72美元或1.24%。布蘭特期油收報每桶68.69美元，升0.93美元或1.37%。



●紐約期金上周五收報每安士1,283.6美元，跌1.8美元或0.1%。



●英國富時100指數上周五收報7,277點，升46點或0.65%；法國CAC指數收報5,316點，升35點或0.67%；德國DAX指數收報12,011點，升58點或0.49%。 https://bit.ly/2QlZLis



●英國首相文翠珊決定於6月7日卸任。



-保守黨黨魁之爭展開，前外相約翰遜成大熱，他希望英國務實地從歐盟脫離，但是作為談判戰術，英國也必須為無協議脫歐做好準備。



●美國總統特朗普表示，美國與日本的貿易談判取得顯著進展，不過貿易協議可能要在7月份日本大選後才能達成。



●富時羅素(FTSE Russell)將中國A股納入全球股票指數體系，由6月21日收市後正式生效，是次共有1,097隻A股入選。 https://bit.ly/2MdPJS8



●中國銀保監會主席郭樹清表示，美國升級貿易摩擦不會解決任何問題，並警告投機者沽空人民幣必然遭受巨大損失。



●香港金管局總裁陳德霖將於10月退休，傳現任副總裁余偉文將接任總裁之職。



●【獨家消息】憂華為事件！港銀重估手機產業鏈企業借貸風險。 https://bit.ly/2ECCWTg



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其他精彩新聞：【深度解構】中美貿易戰邊個贏緊？七大領域全方位比較！

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