【股民熱話】香港樓市終歸一天「狼來了」？

從中美貿易戰的最新形勢來看，短期雙方再坐低平心靜氣討論的機會似乎不大，6月下旬G20峰會中美元首見面，可能對市場發放正面訊息，但亦可能是更壞情況的開端。故見近期港股氣氛低迷，成交萎縮，反彈乏力。之不過，見到香港樓價仍未改升勢，二手樓價指數僅差0.01%便升抵歷史新高，表現與持續轉差的經濟景氣顯然是背道而馳。



事實上，中美鬥爭，香港成磨心，經濟必然受累，更須提防中國的走資潮最終將殺到香港，北水要沽股沽樓套現北上應急，引發資產價格極端波動，此所謂「成也蕭何，敗也蕭何」﹗香港樓市是否可以再逆經濟而行不斷衝頂，實存在疑問。



過去香港樓價持續攀升，土地房屋供不應求是一個重要原因。之不過，政府的對策不是果斷落實措施增加土地供應，而是施以種種行政措施(即所謂「辣招」)來遏抑樓價。在按揭成數限制下，用家無法拿出大額首期購買二手物業，令二手市場無法正常運作，惟有依靠每年僅兩萬個的新盤供應來滿足用家需要，一手樓便主導了樓價升勢。顯見，今時今日樓價癲升，港府政策扭曲市場運作須承擔好大的責任。



過去低息環境，加上「辣招」影響下，樓價持續上升，二手業主怕沽樓後再入市便要付辣稅，又怕賣平了，自然就選擇坐貨唔賣。可如今中港以至全球經濟景氣明顯轉差，投資信心下滑不利資產價格表現，二手放盤量增加一旦成為趨勢，將變相增加了整體市場的放盤供應，有助改善供不應求的情況。



其次是，中美貿易戰短期完成解決的可能性不大，中國正面對嚴峻的走資潮。若情況持續惡化，這些年囤積在香港的內地資金，或須套現北上。此外，受到外資陸續將生產設施撤離內地，外資對香港的物業(包括寫字樓及住宅)的需求亦會下降。5月份四方八面的套現沽壓已反映在港股身上，未來港樓的「走資」危機亦絕不能掉以輕心。



雖然，從美國聯儲局的口風可以預期，短期利率變化不大，持續相對低的利息，將為樓價帶來支持。但畢竟對大部分用家而言，現時的港樓價格之高，都是奢侈品中的奢侈品，難以負擔，即使持續低息亦難以上車。再講，市道好，可放大低息對物業投資的鼓勵作用；但當經濟持續不景，投資者風險胃納收縮，單憑低息因素，利好作用便要打折。若然經濟差到連飯碗都不保，即使有首期，用家自然都不會急於上車供樓，這是簡單不過的道理。反而，市況不景，放盤量增，將考驗樓價承接。



此外，見到今年以來，有基金先後減持地產股--新鴻基地產(00016)及新世界發展(00017)股權至5%以下，由於持股量已低於須申報的百分比，日後即使再減持亦毋須申報。再看恒生地產指數已在4月初率先見頂回落並失守升軌支持。從大戶在地產股的投資動向，以及大型地產股的走勢變化，到底股市的表現是否正預期反映樓價未來的走向，值得投資者注視。



說到底，樓價講調整講咗咁多年，最怕呢鋪真係「狼來了」，仲要係股、樓雙殺。大家既非先知，只得作好最壞打算，做最佳準備。



東方產經專欄作者帥哥

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

