【即市分析】「燈神」顯靈？好友有救了…

東方產經專欄作者HS哥：近期港股跌就跌多多，彈就彈少少，走勢弱過「藥煲」，缸邊友都咪話唔閉翳！不過，剛過去的周末，令好友感到有番啲希望的，就係「燈神」有所行動！



有報道指，人稱「女股神」的基金經理劉央，最近表示已在28,000點水平沽空港股。要知道，女股神在去年騰訊控股(00700)股價處高位時，曾預測其股價兩年可升至1,000元並大手吸納，結果至今該股的走勢股民有目共睹。如今見到女股神話開咗港股淡倉，好友的心自然感到定一定了…



到底「燈神」今次是否再次靈驗，筆者亦沒有水晶球。之不過，純從恒指走勢而言，呢浪失守250日線後頭也不回，短線須密切關注27,000至27,200點水平承接，一旦失守，睇怕好快見26,300至26,500點水平，反彈27,600及27,900點成首兩個阻力位。想博反彈，還是忍忍手，等落到啲大位先至見機行事，免得浪費銀彈。

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