【港股收市】恒指跌65點　騰訊續尋底

港股表現反覆，恒生指數低開114點後最多跌248點，見27,105點的逾4個月低位；之後一度跟隨A股倒升17點，收市報27,288點，跌65點或0.24%。國企指數收報10,402點，跌42點或0.41%。主板全日成交738億港元。



港股通(滬)錄逾8億元人民幣(下同)淨流入，全日餘額411.36億元。港股通(深)錄逾5億元淨流入，餘額414.19億元。



騰訊弱勢未止，股價早段曾跌2.4%，至316.8元的1月初以來低位；午後一度倒升逾1%，惟無力反彈；收報323.8元，跌0.3%，連跌8日。



同系閱文集團急瀉逾1成，創29.4元上市新低；收報30.4元，跌7.3%。公司旗下起點中文網涉傳播導向錯誤及低俗色情小說，被上海市網信辦下令深入整改。另外，貓眼娛樂收市亦挫逾9%。



中芯國際急升1成，收報9.27元。公司擬於6月初向美國證交會提交申請，將其美國預託證券(ADS)從紐交所退市，原因包括定期報告涉及行政負擔和成本。中國鐵塔反彈4.7%，報1.76元。公司



個別醫藥股發力，中國生物製藥愈升愈有，收市飆6.4%；四環醫藥升3.6%；藥明生物升4.1%；基石藥業升3.4%；金斯瑞升2.6%。



三愛健康被聯交所質疑營運能力或需除牌，股價曾瀉近9成，低見0.03元；收報0.041元，跌85%。



大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，今年以來大市的升幅，主要透支對中美貿易談判的樂觀預期，以黃金比率計算，現時已回調至0.618倍水平。若中美雙方再有負面消息，港股有機會繼續尋底，恒指料下試26,000至26,500點。



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