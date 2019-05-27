A股快報：滬綜指升1.3%　創業板指漲逾3%

內地股市午後升幅顯著擴大，滬深三大指數收市齊升1%至3%。滬綜指曾升1.58%，高見2,898點，收市報2,892點，升39點或1.38%；深成指漲203點或2.31%，報8,979點；創業板指升48點或3.34%，報1,491點。



滬指成交1,937.69億元人民幣(下同)，深指成交2,589.01億元。滬股通餘額528.7億元，淨流出逾8億元；深股通餘額526.19億元，淨流出逾6億元。



電子器件及電訊股升逾4%；塑料製品、船舶製造、農林牧漁、飛機製造、發電設備及次新股升逾3%；金融股升逾1%。



券商股有炒作，天風証券漲停；華創陽安及華林証券升逾7%；東興証券升逾5%。傳科創板通關測試或將於6月初進行，通關測試若順利進行，意味上交所關於科創板的交易系統已全部準備就緒。



晶片股出現漲停潮，智光電氣、華虹計通、興森科技、太極實業、大唐電信、中海達及三安光電等多股漲停。



內銀股升跌不一，南京銀行跌逾2%；工商銀行、興業銀行及建設銀行分別跌0.2%至0.8%；至於農業銀行、中國銀行、招商銀行及北京銀行等升不足1%。中國人民銀行及銀保監自上周五(24日)起，因嚴重信用風險接管包商銀行1年。



深大通續跌停。針對暴力抗法事件，公司宣布立即辭退3名涉事人員，董事長引咎辭職。



軍工股向好，航天動力、洪都航空及中國衛星升3%至5%。



稀土股受捧，正海磁材、金力永磁及北礦科技先後升停板；五礦稀土升逾4%；盛和資源升逾2%。



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