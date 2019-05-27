【即市分析】有國策消息吉汽都彈唔起　因為…

東方產經專欄作者桃桃：內地相關部門上周五(24日)發布車輛購置稅具體政策，買車人士可按實際支付的車價款扣稅，不包括增值稅稅款。消息刺激汽車股上周五(24日)一度反彈，吉利汽車(00175)曾升6.7%高見13元，惟收市升幅收窄至2.2%報12.46元。



翻查資料，原來該股當日反彈吸引「空軍」目光，其沽空比率金額由上周四的4,867萬元，按日急增1.7倍至1.34億元，佔整體成交的12.5%，沽空比率為上周最高，難怪股價升勢無以為繼。



事實上，近期中美貿易戰升溫，汽車股再成為「炮灰」。另外，吉汽首4個月總銷量按年減少9%，完成全年目標31%，銷售表現疲弱，均成為拖累股價向下的主因。



美資券商Bernstein發表報告，擔心吉汽的庫存水平將為後續銷售帶來壓力，將其目標價由18元降至15元，同時相信該股只能短線炒賣但不予以推薦。



該股上月中旬由19元樓上輾轉向下，短短個多月時間已累跌逾34%。雖然在國策支持下，股價短線有望喘穩，但沽空同時急增，除非銷售表現有明顯起色，否則股價難有大升空間，料20日及100日線約14.2元已有一定阻力，12元為短線支持所在。

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