中國4月工企利潤按年跌3.7%

中國統計局公布，4月份規模以上工業企業利潤總額5,153.9億元人民幣(下同)，按年下跌3.7%，3月份則為增長13.9%。



1至4月份計，規模以上工業企業利潤總額18,129.4億元，按年跌3.4%，降幅與1至3月份跌3.3%相若。



首4月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額5,704.3億元，按年跌9.7%；股份制企業實現利潤總額12,873.3億元，下降1%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額4,455.2億元，跌8.3%；私營企業實現利潤總額4,597.1億元，增長4.1%。



統計局工業司高級統計師朱虹表示，首4月鋼鐵、石油加工、石油開採、化工等主要行業利潤有所好轉。石油開採行業利潤按年增長19.7%；鋼鐵、石油加工、化工行業利潤分別下降28.1、50.2和16%。



朱氏續稱，由於4月1日起實施增值稅稅率下調，導致4月份部分工業產品需求在3月份提前釋放，加之同期基數較高，4月份規模以上工業企業利潤與3月份相比波動較大。但從平均增速看，3、4兩月利潤平均增長5%。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

