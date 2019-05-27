【即市分析】內房股等機會執平貨

東方產經專欄作者股博士：近期炒乜都跌，不過部分板塊都有好消息。好似近日社科院預期，內地樓價今年升7.6%。雖然與過往表現比較，不是一個太大的增幅，但在貿易戰和經濟下行的大背景下，呢個預測又唔算係悲觀，且一定程度為內房股走勢帶來支持作用。(地產發展板塊表現：https://bit.ly/2Ehm8P1 )



中國社科院發布《房地產藍皮書》指出，去年中國商品住宅平均銷售價格增長12.2%，高於預期。報告又預測，今年全國住宅銷售平均價格每平方米約9,206元人民幣，預期價格增加7.6%，部分重點城市價格升幅將大幅超過該預期水平。



此外，中國房地產業協會聯同中國房地產測評中心發布《2019中國房地產上市公司測評研究報告》。從核心測評指標來看，2018年上市房企總資產均值為1,121.51億元人民幣，按年上升28.4%；房地產業務淨利潤均值為25.62億元人民幣，增長13.82%。



從上述數據睇，內房業營運數據不俗，加上如今中美貿易戰正打得如火如荼，相信官方都唔想樓市有乜閃失。反之，如果貿易戰持續時間愈久，對內地經濟打擊愈大，一旦人民幣貶值，對資產價會造成衝擊，最擔心的是引發企業債爆煲。所以無論如何，內地樓市唔可以有閃失，呢一點官方清楚不過。在這個政策環境之下，有理由相信，內房股未來表現應可與大市同步，甚而約略跑贏大市。



當然，內房股債務高企是資金遲遲唔願意押注的因素之一，惟這個是人所共知之事，掉轉頭睇，美國年內不單加息無望，還似乎有機會減息，此舉有利減低內房企業的償債壓力。



策略上，如果未有貨又想入手的話，都係兩大龍頭內房股華潤置地(01109)及中國海外(00688)秤先，勝在國資背景，較民企穩陣。潤地股價落到30元邊，中海股價落到26元邊，皆可考慮小注一試。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

