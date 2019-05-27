貿戰升級：大摩指全球經濟會放緩　美國勢將減息

摩根士丹利發布報告，指如果中美貿易緊張局勢拖下去，加上美國若決定對所有剩餘3,000億美元中國貨加徵關稅，全球經濟增速將因而有機會減慢100點子，美國聯儲局亦有機會被迫減息。



大摩首席美國政策策略師Michael Zezas表示，現行關稅措施若維持3至4個月，中國和美國的經濟增速料分別降低20點子和30點子，意味只是「勉強避過衰退」。



緊張局勢若升級，該行預期不久便會侵蝕經濟，波及市場，風險資產和美國國債孳息率料將會向下。



該行重申，市場若重現類似2018年4季的經濟疲軟，將推動雙方合作。摩根士丹利曾在2018年預期，「中美雙方衝突會繼續升級，直至市場及經濟明顯地走向疲軟，會推動雙方重新走到一起」。



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