新股專輯：慕尚收報4.5元　每手帳賺55元

中國時尚男裝公司慕尚集團(01817)周一(27日)首日掛牌，其招股價定價下調至4.39港元；開市報4.45元，日中低位4.1元，其後反覆升至4.51元高位，收報4.5元，較招股價高2.5%。未扣手續費，每手500股帳面賺55元。



而集資淨額亦縮減至8.05億元。集團首席財務官兼財務副總裁丁大德指出，集團屬於盈利良好企業，並有良好的現金流，有信心能償還債務，集資額縮減帶來的影響不大。



集團上市前獲奢侈品牌LVMH旗下私募基金L Catterton Asia投資，集團執行董事兼首席執行官余勇稱，對方在市場渠道或國際化品牌合作上均給予很大幫助，包括引入澳洲運動品牌2XU。至於日後拓展國際市場及新品牌合作，亦會透過大股東推進，同時會考慮整個亞太市場拓展。



余指出，女裝將是集團戰略發展中重要的一部分，正關注及孵化一些新想法，而上市後會繼續尋求新的合作。在收購及併購方面暫時未有明確的目標，但男裝及女裝均會考慮。



被問及日後產品會否加價，余認為，產品定價是基於市場了解及數據分析的結果，並會依據市場而調整，暫時未有調整價格的計劃。



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