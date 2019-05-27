【大行報告】包商銀行遭接管　Bernstein料內銀短期受壓

美資券商Bernstein發報告，指人民銀行(即中國央行)罕有地接管包商銀行，並委託建設銀行(00939)託管包商銀行業務，這將加重投資者對內地國有銀行風險增加的憂慮，預計建行以及其他國有銀行的股價短期會受壓。



該行指，雖然市傳「明天系」和包商銀行存在非直接聯繫，但沒有公開的資料證實。認為低質及小型的區域性銀行，本身不太可能對中國金融體系或大型國有銀行及股份制銀行的營運帶來系統性風險。



人行和銀保監會在5月24日晚上突然公布，自周五起，因嚴重信用風險接管包商銀行1年。自接管開始之日起，接管組全面行使包商銀行的經營管理權，並委託建行託管包商銀行業務。



建行股價最新跌0.8%，報6.2港元；中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、農業銀行(01288)及交通銀行(03328)跌幅約1%。



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