【即市分析】憧憬國策支持　短炒半導體股揀呢隻…

東方產經專欄作者帥哥：中芯國際(00981)計劃將其美國預托證券股份(ADR)從紐約證券交易所退市，惟股價今早(27日)逆市做好，即市曾飆8.3%高見9.12元，現仍升5.8%報8.91元；至於其他晶片股亦受捧，華虹半導體(01347)現彈高3.3%報16.24元。



近期中美貿易戰升級，美國晶片商封殺華為，但市場憧憬內地加快轉用國內晶片。財政部日前亦公布予集成電路設計及軟件企業稅務優惠，帶動半導體股向上。



不過，兩間企業業績表現唔算出色，中芯首季少賺58%至1,227萬美元；而華虹同期純利增長18.4%至4,746萬美元。除非內地再推出更多支持行業的措施，否則相信股價炒作過後，中長線難有大升條件。



走勢上，中芯近日突破橫行區間阻力後，升勢無以為繼，短期或需升穿並企穩於9.3元阻力並企穩其上，方可確認走勢改善，不妨待確認破位再小注炒短線。至於華虹績後反覆受壓，現價仍失守多條平均線，暫只能眼看手勿動。

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