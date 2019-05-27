人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘　離岸價曾升破6.90關

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.95厘，失守2厘關；1、2星期拆息報2.71至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.19至3.60厘。



27/5/2019

隔夜 1.95183厘

1星期 2.71300厘

2星期 2.85217厘

1個月 3.19600厘

2個月 3.40800厘

3個月 3.47483厘

6個月 3.51750厘

12個月 3.60167厘



24/5/2019

隔夜 2.29083厘

1星期 2.74750厘

2星期 2.85900厘

1個月 3.19383厘

2個月 3.41017厘

3個月 3.47367厘

6個月 3.53750厘

12個月 3.62450厘



人民幣兌每美元方面，離岸人民幣(CNH)一度升穿6.90關，曾高見6.8979，最新報6.9062；在岸人民幣(CNY)則由6.8805，回落至6.8967，最新報6.8927。

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