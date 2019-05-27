人民幣Hibor：隔夜息跌穿2厘 離岸價曾升破6.90關
2019年05月27日 11:53
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落至1.95厘，失守2厘關；1、2星期拆息報2.71至2.85厘，1、2、3、6及12個月拆息介乎3.19至3.60厘。
27/5/2019
隔夜 1.95183厘
1星期 2.71300厘
2星期 2.85217厘
1個月 3.19600厘
2個月 3.40800厘
3個月 3.47483厘
6個月 3.51750厘
12個月 3.60167厘
24/5/2019
隔夜 2.29083厘
1星期 2.74750厘
2星期 2.85900厘
1個月 3.19383厘
2個月 3.41017厘
3個月 3.47367厘
6個月 3.53750厘
12個月 3.62450厘
人民幣兌每美元方面，離岸人民幣(CNH)一度升穿6.90關，曾高見6.8979，最新報6.9062；在岸人民幣(CNY)則由6.8805，回落至6.8967，最新報6.8927。
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