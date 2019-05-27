【高盛推介】精選鐵塔聯想認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國鐵塔上周五(24日)跌約2.3%，周一(27日)早段低開約0.6%後隨即反彈。有券商料該公司將可受惠國策，協助發展5G網絡。該行維持「跑贏大市」投資評級，目標價2.55港元。



另一方面，聯想集團周一早段繼續下跌。有券商指該公司上季業績勝預期，並指公司三大業績，包括個人電腦、智能手機及數據中心的基本因素將持續改善。該行上調對聯想的投資評級至「買入」，目標價7.5元。



觀察個股認股證資金流向，可見上周資金傾向部署鐵塔認購證，5個交易日共錄得約370萬元資金流入。聯想方面，則見截至上周四(23日)的6個交易日皆錄得資金流入認購證，合共約1,170萬元，上周五則錄得約130萬元資金流出。



投資者如看好鐵塔，高槓桿的選擇可留意年期約4個月的鐵塔購證(12131)，行使價2.06元，2019年9月23日到期，實際槓桿7倍，行使價1.8至2.1元間、兩個月期以上的低街貨產品中，槓桿最高。



貼價的選擇則可留意價外幅度約7%，年期約4個月的鐵塔購證(28005)，行使價1.84元，2019年9月30日到期，實際槓桿5.6倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃趁低吸納聯想認購證，中年期的選擇可留意年期約4個月的聯想購證(18911)，行使價6.99元，2019年9月25日到期，實際槓桿8.5倍，中年期兼低街貨。



價外高槓桿的選擇則可留意年期約3個月的聯想購證(14062)，行使價7.88元，2019年8月23日到期，實際槓桿10.8倍，高槓桿兼低街貨。



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