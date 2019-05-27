新股專輯：中國船舶租賃引入4名基礎投資者

中船集團旗下的中國船舶(香港)航運租賃(03877)周一(27日)路演，周二(28日)起至6月4日招股，每股招股價介乎1.34至1.42港元，每手2,000股，入場費2,868.62元，將於6月17日掛牌。中金為獨家保薦人。



據《東網》所得的銷售文件，該公司是次發行15.3402億股新股，最多集資21.78億港元，集資所得約60%用於鞏固船泊租賃業務；約30%用於潔淨能源設備的融資；約10%用於一般營運資金。



該公司是次引入4名基礎投資者，包括中國再保險(集團)、中遠海運金融、惠生工程及一汽金融等，分別認購7,500萬美元、3,000萬美元、2.34億港元及2,500萬美元等值股份， 相當於最多集資的57.3%，設6個月禁售期。



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