【午市重點睇】金價曾飆至1293美元　人民幣彈升

●美匯指數在亞洲市在97.5水平；圓匯企109.4；歐元兌美元報1.121；英鎊報1.273。港匯最新報7.8488。人民幣回升，在岸價一度彈上6.8979。金價上衝1,293美元後，回順至1,286美元，布油略回至68.7美元，紐油報58.4美元。道指期貨偏軟。



●港股續尋底，恒生指數半日跌165點或0.6%，報27,188點，騰訊一度跌穿320元關。https://bit.ly/2YSJm8y

-三愛健康瀉89%，聯交所質疑營運能力或需除牌。

-閱文集團急瀉1成，首次跌穿30元。

-【大行報告】包商銀行遭接管，Berstein料內銀短期受壓。

-新股浦江國際未獲足額認購，每股定價2.68元。

-萊蒙國際副主席接受紀律調查。



●【即市分析】

-有國策消息吉汽都彈唔起，因為…https://bit.ly/2K6WZgb

-「燈神」顯靈？好友有救了…https://bit.ly/2M7ntk1

-內房股等機會執平貨。https://bit.ly/2YPcGMU

-憧憬國策支持，短炒半導體股揀呢隻…https://bit.ly/2MpHeDV



●A股快報：3大指數半日收升0.26%至1.36%。https://bit.ly/2WlQxsb

-富時羅素將A股納入全球股票指數體系，6月21日收市後生效，共有1,097隻A股入選。 https://bit.ly/2MdPJS8



●亞洲股市：日股中段升不足百點。https://bit.ly/2HZ7H5x



●中國4月規模以上工業企業利潤總額5,153.9億元人民幣，按年跌3.7%。https://bit.ly/2JFXfDq



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息續升至1.39厘；1個月期報1.89厘。



●人民幣中間價升69點子，報6.8924，呈2連升。



●人行進行800億元人民幣7天期逆回購操作，無逆回購到期。



●貿戰升級：大摩指全球經濟會放緩，美國勢將減息。https://bit.ly/2X8aobr



●中國商務部：對美歐韓日泰進口苯酚實施反傾銷措施。



●傳華為向多家銀行尋求10億美元貸款，為公司被美國大舉封殺後，首次擬進行的大規模融資。



●日本政府將於8月起限制外國企業投資日本IT和電訊業。



●比特幣急漲1成，直撲9,000美元關。



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其他精彩新聞：【獨家消息】憂華為事件！港銀重估手機產業鏈企業借貸風險。

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