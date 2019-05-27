樓價UPDATES：貿戰嚇怕業主！天晉減價150萬沽

中美貿易戰陰霾未散，二手樓市不乏減價獲利的個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●筲箕灣形薈1A座低層D室開放式戶，實用面積331方呎，獲租客以每月1.55萬港元租入，實用呎租約46.8元。業主於2016年8月以549.29萬元購入上述單位，租金回報率約3.4厘。



●筲箕灣形薈2座中層J室，實用面積約429呎，兩房間隔，以月租2萬元租出，實用呎租約46.6元。業主為大手客，於2017年4月以「一約多伙」方式購入單位。



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九龍區



●將軍澳天晉1座高層E室，實用面積617方呎，三房間隔，去年10月開價1,300萬元，新近以1,150萬元易手，實用呎價18,639元。原業主持貨不足8年沽出，帳面獲利502萬元。



●長沙灣泓景臺2期7座中層D室，實用面積約512方呎，日前以925萬元易手，實用呎價約18,066元。原業主持貨約12年轉手，升值2.3倍。



●九龍灣麗晶花園2座高層F室，實用面積約407方呎，兩房間隔，獲買家斥資643萬元購入，實用呎價約15,799元。原業主持貨8年轉手，帳面獲利約393.2萬元。



●紅磡海逸豪園10座高層D室，實用面積約900方呎，三房連主人套房間隔，開價1,850萬元，成功獲買家「零議價」承接，實用呎價約20,556元。單位7年僅升值約68%。



●藍田麗港城14座低層D室，實用面積687方呎，三房連主人套房間隔，議價後以880萬元易手，實用呎價12,809元。單位8年間升值近1.1倍。



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新界區



●沙田帝堡城3座中層A室，實用面積547方呎，兩房間隔，議價後以865萬元易手，實用呎價15,814元。單位7年升值約84.8%。



●馬鞍山海濤居3座高層E室，實用面積465方呎，兩房間隔，議價後以760萬元易手，實用呎價16,344元。原業主持貨11年沽出，帳面獲利約531萬元。



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