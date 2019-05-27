【瑞通推介】騰訊8連跌　即市資金追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易戰影響持續，道指上周五(24日)收報25,585點，升95點，但全周計累跌0.7%，連跌5周，創8年以來最長跌浪。



恒指上周五收報27,353點，升86點或0.3%，全周計則累跌592點或2.1%。周一(27日)早段偏軟，再度跌穿27,300點水平。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾2,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近1億元，反映投資者對後市看法較淡。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點。



騰訊控股早前連跌7個交易日，周一早段低開1%後跌幅擴大。其好倉上周五淨流入逾2,300萬元，5日計淨流入近2.25億元；另外，其淡倉上周五淨流入近700萬元，累計5日則淨流出近5,000萬元，周一早段即市資金追該股好倉博反彈。



中國落實7月起實施車輛購置稅，會按實際車價扣稅，不包括增值稅稅款。消息帶動吉利汽車上周五午後曾抽升逾6%至盤中高位13元，但其後升勢回順，收市升2.3%。不過有券商報告表示，憂慮吉汽的庫存水平將為後續銷售帶來壓力，以及內地汽車市場銷售按年下跌趨勢較大機會持續，仍會拖累其股價表現。該股自4月中旬高見19.14元後急速回落，以上周四所創的4個月低位12.02元計，累跌幅度達37%，主要平均線全部失守。周一早段股份好淡爭持，於12.6元之下水平上落，下方支持先參考12元。上周五分別有183萬和47萬元資金淨流入其好倉和淡倉。



美國原油庫存升至2017年7月以來最高，加上中美貿易緊張局勢升溫，增添市場對原油供應過剩和需求減少的憂慮，紐約期油上周錄得今年來最大單周跌幅，累挫逾6%。上周五平收於13.12元的中國海洋石油，雖然全周計跌幅不足2%，但已跌穿主要平均線，技術走勢轉弱。股份周一早段好淡爭持，即市留意能否守穩近日低位12.96元，反彈阻力看250天線(約13.32元)。上周五有逾60萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾110萬元淨流入。



中國鐵塔早前失守2元後跌勢加劇，上周五盤中曾低見1.65元的4個月低位。周一早段曾反彈半成，上試1.8元。上周五分別有87萬和44萬元淨流入其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(17019)，行使價328元，2019年9月到期，實際槓桿8倍。貼價、中年期沽證(19175)，行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿5.3倍。



吉汽貼價、中年期購證(19174)，行使價13.2元，2019年11月到期，實際槓桿4.2倍。輕微價外、中短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿3.7倍。



中海油輕微價外、中短期購證(28637)，行使價14.28元，2019年9月到期，實際槓桿8.7倍。輕微價外、中短期沽證(17016)，行使價12.28元，2019年11月到期，實際槓桿5倍。



鐵塔輕微價外、中年期購證(29681)，行使價2元，2019年11月到期，實際槓桿4.7倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(61079)，收回價及行使價26,600點，槓桿比率38.4倍。熊證(62625)，收回價28,090點，槓桿比率22.3倍。



騰訊牛證(64306)，收回價310.1元，槓桿比率18.8倍。



中海油牛證(63500)，收回價12.39元，槓桿比率15.4倍。



鐵塔牛證(62652)，收回價1.55元，槓桿比率4.7倍。



舜宇光學牛證(65918)，收回價63.8元，槓桿比率7.9倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

