【高盛推介】騰訊認購證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：受中美貿易戰影響下，港股近期表現波動。當中重磅股騰訊控股跌幅較深，自本月16日起開始連日調整，周一(27日)早段低開約1%後跌幅擴大，最低見316.8港元，為4個半月低位，暫時為連續第8日下跌，累計至今跌約14%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金不斷湧入認購證部署反彈，當中過去9個交易日皆錄得資金流入，合共高達3.24億元，為同期最多資金流入的窩輪相關資產。而認沽證於上周五(24日)亦錄得約590萬元資金流入。此外，上周四(23日)錄得約2,110萬元資金經港股通(滬)淨賣出騰訊股份，上周五則錄得約4,990萬元資金淨買入。



騰訊至現時已累計跌約14%。投資者可考慮趁低吸納認購證部署反彈。當中貼價兼高槓桿的選擇可留意價外幅度約10%，年期約兩個月的購證(27831)，行使價351.08元，2019年7月19日到期，實際槓桿16.3倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃以中年期認購證作部署，則可留意價外幅度約11%，年期約3個月的購證(12384)，行使價355.2元，2019年8月27日到期，實際槓桿12.3倍，行使價325至360元間、中年期產品中，槓桿最高之一。



相反，投資者如計劃部署認沽證，現階段可考慮以貼價證作部署，當中可留意價外幅度不足1%，年期約3個月的沽證(12132)，行使價318.68元，2019年8月26日到期，實際槓桿8.88倍，貼價、4隻類近條款產品中，槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

