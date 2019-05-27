m18講場：慕尚高管做model　扭計骰寄語品牌前景

今個星期香港交易所(00388)金融大會堂日日都有活動，認真熱鬧！除咗周三(29日)之外，日日都有新股掛牌，可以話係新股周！



明明周三當日無新股，點解絲絲話係新股周？事關當日舉行嘅「香港生物科技峰會」，以資本市場與生命科學發展為主題，而港交所去年修例允許未有收入生物科技企業來港上市。呢個峰會可以畀更多人了解生科行業，又可以畀「潛在新股」了解資本市場，同新股有密切關係！



講番新股，周一(27日)上市嘅中國時尚男裝公司慕尚集團(01817)「打頭陣」，余勇作為集團執行董事兼首席執行官，當然唔會放棄任何一個有助集團發展嘅機會，化身成為代言人，著住集團品牌服飾參加上市儀式。



通常啲企業高管最鍾意成套正式西裝，但睇嚟余總例外，條紋襯衫捲袖，襯埋集團logo T-shirt，再加對白波鞋，一身smart causal裝扮，啱晒集團主打時尚男裝feel。據悉，集團高管們都係着住集團自家品牌嘅服飾出席上市儀式。



就連送畀聯交所嘅紀念品都刻住集團嘅發展里程碑，同埋品牌信息，但奇就奇在無關於集團上市嘅事！公司解釋，紀念品本身已經係代表住上市，唔使特別刻上去！話時話，唔知港交所有冇收廣告平台費呢？



除咗做宣傳外，其實紀念品以「3x3扭計骰」為設計概念。扭計骰乃匈牙利建築學教授Rubik Ernő發明，當時投入生產並唔係為咗玩，而係為咗畀學生認識空間立方體嘅組成同埋結構，但邊諗到之後會成為風靡全球玩具呢！正如集團發展一樣，衣着可以mix and match，唔同配搭有唔同嘅可能性，希望有朝一日成為全球著名品牌！



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